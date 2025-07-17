جريمة مروّعة في جبيل!

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وقعت جريمة مروعة بعد ظهر اليوم في منطقة جبيل، حيث أطلق شخص مجهول النار باتجاه حارس أمن أثناء تأديته عمله في مشروع سياحي، ما أدى إلى وفاته لاحقًا في المستشفى.



وفي التفاصيل، قرابة الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر تعرض (م.أ.غ.) من مواليد 1952، من سكان طرابلس، لإطلاق نار مباشر من قبل (ن.ن.) الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة بعد ارتكاب الجريمة.



وقد نقل الضحية على الفور إلى مستشفى سيدة المعونات في جبيل، حيث فارق الحياة متأثرًا بجروحه.



وحضرت إلى المكان القوى الأمنية فور وقوع الحادثة، وطوقت موقع الجريمة، وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة وتعقب القاتل الفار.