في بريطانيا... احتجاز رئيس مكتب تلفزيون في لبنان!

A + A -

-

-

-

أعلنت رئيسة تحرير قناة RT, مرغريتا سيمونيان أن رئيس مكتب القناة في لبنان ستيف سويني احتجز في بريطانيا حيث كان في زيارة ابنته, وبعد سلسلة من الاستجوابات أفرج عنه.

وكتبت سيمونيان في قناتها على "تلغرام": "تم احتجاز رئيس مكتبنا في لبنان, البريطاني ستيف سويني, في وطنه بريطانيا. حيث كان في زيارة ابنته لحضور حفل موسيقي معها. لكنه وجد نفسه في مركز الشرطة. قالوا إنهم يشتبهون في تورطه في أنشطة إرهابية, وصادروا جميع هواتفه وحاسوبه المحمول واستجوبوه مطولاً عن عمله في RT".

وأضافت أن المحققين وجّهوا الى رئيس المكتب أسئلة حول ما إذا كان يتم إجباره في RT على قول ما لا يريد, وهل يتلقى توجيهات من السلطات الروسية, وهل يحب وطنه. كما التقطوا صورة لوشم تشي غيفارا على جسده, وسألوه إن كان شيوعياً أو له صلة بـ "حزب الله".

وختمت: "بعد الانتهاء من جميع الأسئلة والحصول على الإجابات, تم الإفراج عنه".