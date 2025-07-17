كواليس - خطرٌ كبير وبقعة ضوء

A + A -

يُشير نائبٌ في كتلة نيابية معارضة إلى خطرٍ كبير يواجه لبنان من كل الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية، في ضوء التطورات العسكرية في سوريا والتهديدات الأميركية بحرب أهلية وضم لبنان الى سوريا، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وتقدم المشاريع الإسرائيلية في إطار تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد والإتفاقات الإبراهيمية، ما يضع لبنان في موقع ضعف وعجز عن مواجهة كافة التحديات الخارجية والحدودية والداخلية، لكن وفق النائب فإن من حُسن حظّ لبنان لدينا رئيس جمهورية وحكومة يُشكلان ضمانة دستورية وسياسية وبقعة ضوء وبصيص أمل وحيد لعدم انهيار لبنان وزواله بالكامل.