عناوين الصحف ليوم الخميس 17 تموز 2025

A + A -

الأخبار: البنك العربي يعرّي عملاءه

معلومات شخصية لـ "سلطة خارجية"

واشنطن وتل ابيب تحضران لعمل ما؟

إسرائيل في سوريا: الحدود بالنار لا بالتفاهمات

البناء: هدوء في السويداء بعد انتهاكات صادمة وضربات إسرائيليّة في دمشق وانسحاب | صيغة تقسيم الأمر الواقع تحكم سورية شمالاً وجنوباً وغرباً وتراجع هيبة الحكم | بعد نقاش صاخب تصويت نيابيّ على الثقة بالحكومة: 69 مع و9 ضد و4 امتنعوا



النهار: باسيل المعارض يستدرج للحكومة ثقة متجددة سلام يتعهّد تكراراً بسط السيادة جنوباً وشمالاً



اللواء: ثقة متجدِّدة بالحكومة لمواجهة الضغوط العسكرية في الإقليم

سلام: أدعو لتغليب المصلحة الوطنية العليا والمسؤولية كبيرة.. ورواتب القطاع العام أمام مجلس الوزراء اليوم

الجمهورية: جرعة منشّطات نيابية للحكومة

إسرائيل تصّعد بقثغ دمشق



الديار: دمشق تحت النار ومجازر في السويداء: لا رابح من لعبة الخراب التركية «الإسرائيلية»!

كيف انكسرت حسابات الشرع على أبواب السويداء؟

«تل ابيب» تريد الجنوب السوري «منطقة عازلة» وحاكم خليجي: لقد خدعنا الأميركيون

l'orient le jour: Soueida, minorités, Israël : la triple faute d'Ahmad el-Chareh

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: الشرع يحذر إسرائيل: الانتصار في ساحة معينة لا يضمن النجاح في أخرى



الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: ترتيب «الخطوات» وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي.. وتعليق إضراب موظفي الإدارة العامة

ثقة «نيابية» بالحكومة.. وإرادة أميركية لعدم الغرق في «الردود المتبادلة»