عناوين الصحف ليوم الخميس 17 تموز 2025

الأخبار: البنك العربي يعرّي عملاءه
معلومات شخصية لـ "سلطة خارجية"
واشنطن وتل ابيب تحضران لعمل ما؟
إسرائيل في سوريا: الحدود بالنار لا بالتفاهمات
البناء: هدوء في السويداء بعد انتهاكات صادمة وضربات إسرائيليّة في دمشق وانسحاب | صيغة تقسيم الأمر الواقع تحكم سورية شمالاً وجنوباً وغرباً وتراجع هيبة الحكم | بعد نقاش صاخب تصويت نيابيّ على الثقة بالحكومة: 69 مع و9 ضد و4 امتنعوا
النهار: باسيل المعارض يستدرج للحكومة ثقة متجددة سلام يتعهّد تكراراً بسط السيادة جنوباً وشمالاً
اللواء: ثقة متجدِّدة بالحكومة لمواجهة الضغوط العسكرية في الإقليم
سلام: أدعو لتغليب المصلحة الوطنية العليا والمسؤولية كبيرة.. ورواتب القطاع العام أمام مجلس الوزراء اليوم
الجمهورية: جرعة منشّطات نيابية للحكومة
إسرائيل تصّعد بقثغ دمشق
الديار: دمشق تحت النار ومجازر في السويداء: لا رابح من لعبة الخراب التركية «الإسرائيلية»!
كيف انكسرت حسابات الشرع على أبواب السويداء؟
«تل ابيب» تريد الجنوب السوري «منطقة عازلة» وحاكم خليجي: لقد خدعنا الأميركيون
l'orient le jour: Soueida, minorités, Israël : la triple faute d'Ahmad el-Chareh
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الشرع يحذر إسرائيل: الانتصار في ساحة معينة لا يضمن النجاح في أخرى
الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: ترتيب «الخطوات» وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي.. وتعليق إضراب موظفي الإدارة العامة
ثقة «نيابية» بالحكومة.. وإرادة أميركية لعدم الغرق في «الردود المتبادلة»