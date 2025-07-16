أشهر مقبلة ضاغطة على لبنان.. ماذا كشفت مصادر سياسية؟

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بات واضحا أن الشروط الموضوعة دوليا لقبول الورقة اللبنانية صعبة، وأبرزها التزام لبنان ببرنامج زمني مفصل وواضح لوضعه على سكة التنفيذ وتطبيقه ومن خلال تقديم أدلة موثقة وميدانية، أما مهلة كانون الأول المقبل فهي التاريخ النهائي لختم الملف وإقفاله نهائيا.

وعليه، قالت مصادر متابعة للجديد أن اجتماعا سيعقد خلال الساعات المقبلة في قصر بعبدا، ستكمل فيه اللجنة الثلاثية بحث الرد أو الملاحظات الأميركية للرد عليها، مع ارجحية عودة براك الى لبنان الاسبوع المقبل، هذا ويرى متابعون لمسار بحث ملف السلاح أن الأشهر المقبلة ضاعطة، إن على مستوى المجتمع الدولي أو على مستوى التصعيد العسكري، والذي ترجم يوم الثلثاء بأقسى الغارات في البقاع.



