تمديد مهلة التّسجيل للاشتراك في مباراة الدّخول لشهادة الإجازة التّعليميّة في كلّيّة التّربية

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عطفًا على الإعلان رقم 5/ت تاريخ 19/5/2025 (حول مباراة الدّخول لشهادة الإجازة التّعليميّة في كلّيّة التّربية للعام الجامعيّ 2025 - 2026)،

وإفساحًا في المجال أمام الرّاغبين في التّسجيل للاشتراك في مباراة الدّخول لشهادة الإجازة في كلّيّة التّربية للعام الجامعيّ ٢٠٢5 - ٢٠٢6،

وبناءً على موافقة رئيس الجامعة اللّبنانيّة، يُعلن عميد كلّيّة التّربية ما يأتي:

تُمدّد مهلة التّسجيل الإلكترونيّ Online للاشتراك في مباراة الدّخول حتّى يوم الاثنين الواقع فيه 1 أيلول 2025 ضمنًا عبر الرّابط الآتي:

- الفرع الأوّل: bit.ly/pedagogyone

- الفرع الثّاني: bit.ly/pedagogytwo

التفاصيل في الصور المرفقة.