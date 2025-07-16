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شو الوضع؟ "التيار" يفضح الإزدواجية بطرحه الثقة بالحكومة... والتصعيد في السويداء يستدرج الغارات الإسرائيلية وصولاً إلى دمشق!

16
JULY
2025
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اعتاد اللبنانيون الإزداوجية في المجتمع والسياسة. القول شيء، وأما الفعل فشيء آخر. وعلى مسرح المجلس النيابي، يسجل الأداء التمثيلي الباهر لهذه الإزداوجية، حيث ترتفع عقيرة النواب بالإنتقاد للحكومة، فيما يعودون في النهاية للإشادة بها وكأن كلام المجلس يمحوه تجديد الثقة لها. وهذا بالذات، ما رمى التيار الوطني الحر إلى فضحِه بطلب تكتل "لبنان القوي" طرح الثقة بالحكومة، قَطعاً لدابرِ هذه الإزداوجية.

 

ذلك أن "التيار" لم يكن موهوماً بإعادة منح الثقة للحكومة بفارق كبير. لكن الهدف قد تحقق، وبات الجميع وخاصة الرأي العام إلى المقارنة بين أفعال القوى السياسية وبين أقوالها، في مرحلة بالغة الخطورة تتفرج فيها الحكومة على التحديات والقضايا المصيرية، وعلى الملفات الحياتية التي تتراكم مشاكلها في وجهها.

وقد لفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من مجلس النواب إلى أنه ط لم نلق أجوبة على أسئلتنا خلال كلمة رئيس الحكومة التي يسودها مغالطات كثيرة"، مؤكداً ان" هناك استنسابية وكيدية لذا قررنا طرح الثقة بالحكومة"، ومشدداً على أنه "مع الوقت ستتناقص الثقة بهذه الحكومة. وقال باسيل إن "مَن جلس على طاولة مجلس الوزراء وهو فئة ب وأكّد الثقة اليوم يعني هو متفرج".

 

وفي الجوار السوري، لا زال جرح السويداء ملتهباً، ومعه جرح التنوع في النسيج الإجتماعي المشرقي وفشل إنتاج دول تحترم التعددية وحقوق الإنسان والخصوصيات. وفي اليوم الثاني الذي شهد\ اشتباكات مضادة للفصائل الدرزية، ارتفع الإختراق الإسرائيلي في استغلال كبير للتناقضات، ووصع دائرة الهجمات من الجنوب السوري والسويداء وصولاً إلى دمشق حيث استهدف مبنى الأركان في رسائل بالغة الرمزية. وبالتوازي، كانت إسرائيل تشهد اجتماعت متكررة بين بنيامين نتنياهو وأركان حربه، فيما رفع المسؤولون الإسرائيليون من نبرة التهديدات للرئيس السوري أحمد الشرع.

وفيما أعلن عن وقف لإطلاق النار يتضمن نشر قوات شرطة من أهل السويداء، سارع الشيخ حكمت الهجري إلى رفض ما تم وصفه بالإتفاق معتبراً أن المطلوب انسحاب كامل لقوات دمشق من المحافظة.

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