بالصور - باسيل في سلسلة لقاءات مع وفود كسروانيّة

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بحضور النائبة ندى البستاني، نائبة الرئيس للشؤون السياسية السيدة مارتين نجم، ومنسق هيئة قضاء كسروان الفتوح السيد روي الهوا، والمنسق السابق للهيئة الأستاذ داني ضو، مختار بلدة معراب السيد جهاد باسيل

كما استقبل وفداً من بلدية الكفور برئاسة السيد أنطوان أبي صعب والمختار ساسين دكاش، برفقة منسق التيار في البلدة السيد جورج دلبتاني

ثم التقى بوفد من بلدية بقعاتة عشقوت برئاسة السيد شربل فهد، بحضور منسق التيار في البلدة السيد أندي فهد

كذلك استقبل وفداً من بلدية دلبتا برئاسة السيد جاك خويري، بحضور منسق التيار في البلدة السيد ميلاد روفايل

واختُتمت اللقاءات باستقبال وفدٍ من بلدية رعشين برئاسة السيدة حنان الخويري، بمرافقة منسق البلدة السيد دوري عقيقي