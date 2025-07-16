اجتماع درزي طارئ استنكارا لأحداث السويداء: نعيش بكرامة ونموت بكرامة

A + A -

عقد اجتماع طارئ في “المقام الشريف” في شارون، بدعوة من الهيئة الدينية لطائفة الموحدين الدروز، تضامنا مع ابناء السويداء وجبل العرب واستنكاراً للأحداث الخطيرة الحاصلة في السويداء للتعديات الدموية على أهلنا في جبل العرب ونصرة للحق وتمسكا بحقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع الأممية والدولية.

شارك في الاجتماع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، الشيخ نعيم حسن، والمشايخ : ابو صالح محمد العنداري، ابو سعيد انور الصايغ، ابو زين الدين حسن غنام، ابو يوسف امين العريضي، ابو فايز امين مكارم، ابو طاهر منير بركة وابو داود منير القضماني وابو سعيد محمود فرج، والنواب: اكرم شهيب، هادي ابو الحسن، مارك ضو وفراس حمدان، وشخصيات وفاعليات حزبية واجتماعية واهلية وحشود كبيرة من مشايخ الجبل امتلأت بها باحات المقام والطرق المؤدية اليه.

والقى الشيخ ابو سعيد انور الصايغ كلمة الهيئة الداعية قائلا: “دعت الهيئة الروحية إلى هذا الموقف اليوم، استنكارا للمصاب الجلل الذي حدث عند اهلنا في الجبل الأشم، وهذه الأعمال البربرية التي حصلت لا يتقبلها الا كل إنسان خارج عن المبادئ القويمة والمبادئ والأفعال السليمة”.

اضاف: “اننا اذ ندعو الضمير العالمي إذا كان هنالك من ضمير، لوقف الأعمال البربرية، التي لا تليق إلا بسفاح يسمى “الشرع”، وبأي شرع يفعل ما يفعله. اننا اذ نكرر، نحرّم التعدّي منا اولا، ونحرم التعدّي علينا ثانيا، واننا نعيش بكرامة ونموت بكرامة”.

وتابع: “باسم الهيئة الروحية الدينية والطائفة المعروفية الكريمة جمعاء، نقدم تعازينا الحارة إلى اهلنا ونطلب من الله سبحانه وتعالى اللطف بهم، ونقول لهم: ان النجوم في السماء كثيرة وليس يحسب إلا الشمس والقمر ، كما ونكرر ما قاله الشاعر صفي الدين الحلي:

إنا لقوم ابت اخلاقنا شرفا، ‏ان نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا بيض صنائعنا سود وقائعنا،‏خضر مرابعنا حمر مواضينا، لا يظهر العجز منا دون نيل منى، ‏ولو رأينا المنايا في امانينا”.

وختم: “اننا نوصي اهلنا في لبنان أن يتحلوا بأخلاق الطائفة المعروفية ولا يعتدوا على أحد من الضيوف السوريين وأن الافضل يفعل الافضل، وعليكم ان تتمسكوا بعادات آبائنا وأجدادنا ولا تحيدوا عنها، ولله المشيئة، ومن اعتز بغير الله ذلّ ومن تعزز بذي العز به اعتز”.

اما الشيخ ابي المنى فكانت له جملة اطلالات تلفزيونية بالمناسبة سيتم نشرها لاحقاً.