مؤتمر صحافي لإدي معلوف: رولان خوري موقوف ظلماً وإنجازاته في الكازينو لا يمكن إخفاؤها

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أكّد النائب السابق إدي معلوف في المؤتمر الصحافي الذي عقده حول قضية توقيف مدير كازينو لبنانرولان خوري أنّ الأخير موقوف ظلماً ومن واجباتنا أن ندافع عن هذا المرفق السياحي العريق الذي يتعرض للتجني. وأضاف: "نعرف مناقبية رولان ونظافته وسنرد على كل من يتهم التيار الوطني الحر في ملف ليس له علاقة به من قريب أو من بعيد".

كلام معلوف أتى في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة حول قضية توقيف خوري، في حضور النواب ندى البستاني ونقولا صحناوي وسيزار أبي خليل وجيمي جبور، ونائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، وحشد من موظفين في الكازينو.

وأوضح معلوف أنّ القمار أونلاين بدأ في مجلس الوزراء الذي أعطى الكازينو الحق الحصري بالتجديد مضيفاً: أرسلت وزارة المال أربعة كتب للكازينو بالمباشرة بالgambling online و من يتهجم على خوري يصور ال gambling online وكأنها من اختراع رولان خوري في وقت انّ الدولة هي التي أجبرت الكازينو على المباشرة بها .ولم يتجرأ أحد على العمل به بسبب الخوف من ردة فعل اصحاب القمار غير الشرعي.

وأضاف معلوف أنّ رولان خوري عمل على دفتر شروط gamblingonline وفصل طريقة احتساب الحصص بين الكازينو والدولة والمشغل وكل العقود موجودة ووزارة المال قبضت ولم تعترض.

النائب إدي معلوف أشار الى أن كازينو لبنان هو شركة مساهمة لبنانية (ش.م.ل) وديوان المحاسبة أعلن صراحة ان المشتريات لا تخضع لهيئة الشراء العام، وقال: "كما أنّ مجلس شورى الدولة أكد استقلالية الكازينو عن الدولة ووصف العلاقة بأنها تعاقدية بين الطرفين، مؤكّدًا أنّ اعتبار الكازينو مرفقاً عاماً هو خطأ شائع وكذلك عندما يتحدثزن عن اخلال بالوظيفة في وقت هذا الأمر متعلق برئيس مجلس ادارة شركة خاصة.

وتابع أنّ التأثير السياسي بالتعيين ناتج عن تركيبة شركة انترا وتقاسم النفوذ بعد الطائف بكل ما يتعلق بمصرف لبنان.

معلوف أشار الى أن مداخيل مداخيل الكازينو ترتفع منذ العام ٢٠٢٠ وسأل فكيف يقال إنَّ ذلك يضرب الكازينو؟

وأضاف معلوف أنّ السوق غير الشرعي أكبر من السوق الشرعي وأنه من المضحك المبكي تعاطي الدولة مع المشغلين غير الشرعيين حيث لا رقابة ولا يصرحون وبحسب محاضر الأجهزة عندما يتوقف احد منهم يبقى ساعتين في المخفر ثم يتعهد بأنه "ما بعيدها" وبأن يعمل ضمن المنصة الشرعية أما الشرعي والمرخص فيرمونه في السجن !وسال لا يبدد غير الشرعي أموالاً؟

ورأى معلوف أن عمل خوري في الكازينو لا يمكن لأحد أن يخفيه وخاصة اخراجه من أخطر ازمة مر بها لبنان وكيف تغيرت النظرة الى الكازينو في لبنان وتحوله الى مرفق سياحي راق.

وتوجه معلوف الى خوري: " عهدنا لك ألا نتركك وان نعمل كل شيء لتكون بين اولادك وتخرج رأسك مرفوعاً فمن لم ينكسر رأسه في سجون الإحتلال السوري لن يتمكن من ذاك في ملف كله مغالطات".