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بيانٌ لـ أدرعي بعد الغارت على سوريا!

16
JULY
2025
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كتب المتحدي باسم الحيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس: 

"بعد سلسلة الضربات التي شنها جيش الدفاع الليلة الماضية ضد قوات النظام السوري أوعز رئيس الأركان الجنرال ايال زامير بإرسال تعزيزات إضافية لوسائل جمع المعلومات والاستطلاع ووسائل هجومية إلى جانب الدفع بقوات إضافية إلى القيادة الشمالية لزيادة وتيرة الضربات ووقف الهجمات ضد الدروز في سوريا.

يلتزم جيش الدفاع بتحالف العميق مع اخواننا الدروز حيث يقوم جيش الدفاع بمهاجمة أهداف في أنحاء سوريا لحمايتهم في منطقة السويداء وجبل الدروز وكل مكان يتطلب ذلك.

سيتم تعزيز المنطقة الخاضعة لمسؤولية الفرقة 210 بمزيد من القوات وفي المواقع الموجودة في المنطقة الامنية الأمامية.

اجتياز السياج إلى سوريا دون سيطرة يعرض الدروز وقوات جيش الدفاع للخطر ويجب ان يتوقف فورًا."

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