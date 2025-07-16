مدرسة سان ميشيل الزوق: تعليم مميز و اسعار مدروسة والتسجيل انطلق.. اليكم التفاصيل!

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مدرسة سان ميشيل تفتح أبوابها للتسجيل سارعوا بتسجيل أولادكم للسنة الدراسية 2025-2026تعليم مميز، بيئة آمنة، ورؤية تربوية متجددة وإدارة جديدة للمزيد من المعلومات الاتصال على ٧١٠٨٤٠١٤

تعتبر مدرسة سان ميشيل في زوق مكايل كسروان احد أهم المدارس التي تسعى الى إحداث نقلة نوعية حقيقية في التعليم ورؤية متكاملة تُعنى بتأهيل المدرسة من الجوانب الأكاديمية، الإدارية، التكنولوجية وحتى المجتمعية فضلاً عن الصيانة والترتيب الداخلي للمدرسة.

ويعتمد هذا النموذج الواعد الذي تسعى مدرسة سان ميشيل الى تطبيقه على امور اساسية تتمثل بنقاط عدّة أبرزها:

الرؤية، كما يتسرّب من بعض الدوائر المعنية، تقوم على:

تعزيز المستوى العلمي عبر إعادة تأهيل الكادر التربوي.

تطوير الإدارة بأساليب حديثة وفعّالة.

مواكبة التطور التكنولوجي بشكل مدروس يخدم المسار التعليمي.