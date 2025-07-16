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التيار الوطني الحر: ما يتعرض له الدروز في السويداء مُدان ومرفوض!

16
JULY
2025
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ينظر التيار الوطني الحر ببالغ القلق إلى المشهد الدموي في محافظة السويداء السورية، لما يؤشر اليه من فتنة مرسومة بهدف إدخال سوريا في صراع داخلي مفتوح يضرب نسيجها الاجتماعي المتنوع ويهجّر قسمًا من أهلها.

ويرى "التيار" أن لبنان لن يكون بمنأى عن تداعيات ما يجري في سوريا ولذلك يطالب جميع اللبنانيين بالالتفاف حول الدولة وحماية سلمهم الاهلي.

إن ما يتعرض له الدروز في السويداء مدان ومرفوض وهو جزء من مسار إجرامي اصاب سوريا بجميع مكوناتها منذ بداية الحرب فيها.
كما يؤكد "التيار" ان عودة السلام والاستقرار إلى سوريا تبدأ بوقف التدخلات الخارجية فيها وبقيام دولة تحترم التنوع وتحفظ الحريات العامة فيها.

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