خاص - لهذه الأسباب حضر النائب رعد جلسات مساءلة الحكومة!

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رغم الظروف الأمنية الحساسة التي تحيط بقيادة "حزب الله"، حرص رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على حضور جلسات مساءلة الحكومة، سواء قبل الظهر أو بعده، في المجلس النيابي.

وأشارت مصادر نيابية إلى أن هذا الحضور اللافت يعكس "اهتماماً استثنائياً" من رعد بالمناقشات الدائرة، لا سيما تلك المتعلقة بسلاح المقاومة ومواقف الكتل النيابية المختلفة من هذا الملف، الذي يعد من أبرز القضايا الخلافية في البلاد.

وأضافت المصادر أن تمسك رعد بالحضور، في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية، يعكس أيضاً رغبة "حزب الله" في مواكبة النقاشات بشكل مباشر والتأكيد على موقع الحزب في المعادلة الوطنية.