من لبنان إلى سوريا... "أمن الدولة" توقف سورييْن لقيامهما بتهريب المخدرات

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صدر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة البيان التالي:

أوقفت دورية من مكتب زحلة في مديرية البقاع الإقليمية كلًّا من السوريين (ع.ح.)، (م.ش.)، و(ح.ب.)، واللبناني (م.ب.)، بجرم تشكيل عصابة سرقة وشراء مسروقات.

وخلال التحقيق، تبيّن أن الموقوفين أقدموا على سرقة كابلات ومحولات كهربائية تعود لمؤسسة كهرباء لبنان، كما قاموا بفضّ الأختام الموضوعة على مستودع في بلدة تعنايل يحتوي على مواد أولية تُستخدم في صناعة المحارم، وسرقة محتوياته.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، بناءً لإشارة القضاء المختص.