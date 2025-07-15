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"التقدمي" ينفي نصًا منسوبًا إلى جنبلاط يتعلق بالسلاح!

15
JULY
2025
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أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، الى انه يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بنص منسوب إلى الرئيس وليد جنبلاط عن حديثه إلى "التلفزيون العربي"، تمت إضافة جملة تتعلق بسلاح المقاومة في لبنان إلى فقرة في النص لم يدل بها أثناء المقابلة.

وأوضح البيان، إن مفوضية الاعلام إذ تنفي بشكل تام ما ورد في النص المنسوب إلى وليد جنبلاط، حيث شدد جنبلاط على أنّه يجب أن يكون هناك حلاً سياسياً برعاية الدولة السورية من أجل الوصول لوقف اطلاق النار والسلم، ثم ّ الدخول في عملية المصالحات مع البدو، لأن هناك مشاكل دائماً تحصل معهم لكن هناك عادات تحصل من خلال المصالحات مع إخواننا البدو سكان جبل العرب.

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