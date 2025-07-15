فياض: علة الدولة في عدم قدرتها على حماية شعبها

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أكد النائب علي فياض من مجلس النواب، أن "علة الدولة في عدم قدرتها على حماية شعبها"، وقال: "نحن نتمسك بالوطن وندافع عنه في وجه أي معتد إن كان إسرائيليا أو غير إسرائيلي، ونريد بلدنا متطورا".

أضاف: "سمعت خطابا حول تسليم السلاح من دون أي إشارة مطلقة إلى الاعتداءات الإسرائيلية، فهذا المنطق لا يتيح المجال لأي حوار، ولا يمكننا حصر مشكلة الدولة فقط بموضوع السلاح".

وتابع: "إن علة الدولة هي في عدم قدرتها على حماية شعبها، فهناك 14 قضية وطنية عالقة، والتزمنا بما التزمت به الحكومة من اتفاق لوقف النار وإسرائيل خرقته، والأميركي تراجع كليا عن ضماناته".