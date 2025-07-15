خرجت من منزلها ولم تَعُد... هل من يعرفُ عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة

البـلاغ التّـالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ، صورة القاصر المفقودة:

– ميرنا عوض العوض (مواليد عام 2009، لبنانية)

التي خرجت بتاريخ 14–7-2025 من منزل ذويها الكائن في محلّة برج حمود إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 244431 –01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.