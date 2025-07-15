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بيانان من وزارة المالية عن ضريبة الاملاك المبنية

15
JULY
2025
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أصدرت وزارة المالية بيانين يتعلقان بضريبة الاملاك المبنية وبتقديم التصريح الشخصي الخاص بها عن إيرادات العام 2024 وجاء في البيان الأول:

إن وزارة المالية قد وضعت على موقعها الإلكتروني www.finance.gov.lb لائحة بالعقارات وأقسام العقارات التي يتوجب على أصحابها مراجعة الوحدة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية التي تقع تلك العقارات أو الأقسام من العقارات ضمن نطاقها ، في أقصى سرعة ممكنة.

وفي البيان الثاني: " ذكّرت المكلفين بضريبة الأملاك المبنية الذين تزيد ايرادات العقار أو القسم من العقار الذي يملكونه عن 1.200.000.000 ل.ل بوجوب تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية إلكترونيا عن ايرادات العام 2024 وتسديد الضريبة خلال المهلة التي تنتهي في 31/7/2025، وذلك تجنباً لتعرضهم للغرامات القانونية، وتمنت على المكلفين الذين لم يحصلوا على المفاتيح الإلكرتونية (اسم المستخدم ، كلمة السر، الرمز السري) الدخول الى موقع وزارة المالية – النظام الضريبي الإلكتروني (eservices.finance.gov.lb) وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل " طلب تسجيل شخص حقيقي" بالنسبة للاشخاص الحقيقيين و" طلب تسجيل شخص معنوي" بالنسبة للأشخاص المعنويين وإرساله إلكترونياً وتقديم " التعهد" و" المستندات المطلوبة" من قبل المكلف شخصياً او من يفوضه رسمياً لاستلام المفاتيح الإلكترونية لدى الوحدة المالية المختصة .

وقالت إنه يمكن للمكلفين الذين تزيد ايرادات العقار أو القسم من العقار الذي يملكونه عن 40.000.000 ل.ل تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية إلكترونياً".

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