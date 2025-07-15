الغريب: لا مكان للسياسة ولا للمساومات مع المرتزقة

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كتب عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق صالح الغريب عبر حسابه على "إكس": "ما يحصل اليوم في السويداء هو، باختصار، هجومٌ من عصابات مسلّحة تكفيريّة على شعبٍ آمن قدّم الكثير من التضحيات في سبيل وحدة سوريا واستقلالها. هذه الجماعات لا تؤمن بحقّ الآخر في الوجود أو الحياة، ولا تعترف حتى بالمعتدلين من أبناء جلدتها.

الهدف هو كسر الهيبة… لكنهم تناسوا أن شعب الجبل لا يقبل التعدّي على أرضه وكرامته، وحينها يصبح الموتُ أبهى دروب الحياة.

لا مكان للسياسة، ولا للمساومات، مع مرتزقةٍ يعملون على إبادة كلّ من لا يوافقهم الرأي.

أهلنا ومشايخنا في السويداء، وفي كلّ سوريا، لم يحتاجوا يومًا لمن يرشدهم إلى مصلحتهم، ولا لمن يُذكّرهم بهويّتهم وعروبتهم. لكن بئسَ العروبة وبئسَ الوطنيّة إذا كانت على يد هؤلاء الطغاة.

آجرك الله أيها الجبل الأشم، والرحمة والخلود لشهدائك الأبرار".