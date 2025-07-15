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اللواء: توقيفات المتن... من جنسيات لبنانية وسورية وأردنية

15
JULY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

بقي توقيف عدد من الاشخاص في المتن الاعلى على قيد المتابعة، من الموقوفون المشتبه بهم هم من جنسيات مختلفة ويخضعون للتحقيق لدى الجيش اللبناني.


ونفّذ الجيش اللبناني، امس، عملية دهم في بلدة بتبيات الواقعة في قضاء المتن الأعلى بقضاءبعبدا – محافظة جبل لبنان، أسفرت عن توقيف مجموعة يُقدّر عدد أفرادها بنحو 10 أشخاص، وعُثر بحوزة الموقوفين على أسلحة فردية ومتوسطة، وذخائر، وقنابل، ونواظير ليلية.

 

وتشير المعلومات إلى أن المجموعة كانت تعقد اجتماعات في هذا الموقع منذ أيام، ما أثار ريبة الأهالي.


وبحسب المعلومات الأولية، فإن الموقوفين يحملون جنسيات لبنانية، وسورية، وأردنية. ولم يُصدر الجيش اللبناني أي بيان رسمي يوضح فيه طبيعة المداهمة أو خلفيات الموقوفين.


وكان رؤساء بلديات في المتن الاعلى قد دعوا المواطنين إلى توخي الحذر والتواصل مع الأجهزة الأمنية عند الاشتباه بأي تحركات مشبوهة.

 

وأكدت البلديات أن هذه الدعوة تأتي في إطار الحرص على سلامة الأهالي وتعزيز التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.


اللواء
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