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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 15 تموز 2025

15
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 اللواء: أسرار


لغز
يدرك الموفد الاميركي براك أن الضغط على لبنان لا يخدم الاستقرار ما لم يكون هناك شريك شيعي يغطي حصرية السلاح أو يُقدم حزب الله على خطوة مماثلة..

 

غمز
تستبق المصارف الكبرى، إنجاز هيكلة المصارف، قانونياً، بخطوات تطويرية، تتجاوز السيستام التقليدي المعمول به.

 

همس
تكشف معلومات ذات صدقية عن تحقيق خطوات على الارض لصالح مشروع الدولة في السيطرة على السلاح، ليس فقط جنوب الليطاني، بل في شماله أيضاً.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
رصدت جهات دبلوماسيّة تبدلاً واضحاً في التعامل الإسرائيلي مع أحداث السويداء والاشتباكات الدائرة فيها وحولها وظهور إشارات علنيّة إلى التنسيق بين السلطات السورية وجيش الاحتلال في متابعة ما يجري بعدما كانت لغة التهديد من جيش الاحتلال نحو السلطات السوريّة هي التي تظهر في حالات سابقة مشابهة أقل شأناً، وقالت إن ما يجري يبدو سيناريو متفق عليه بين الحكومة السورية وكيان الاحتلال يمكن تسميته باتفاق باكو عاصمة أذربيجان حصلت خلاله حكومة الاحتلال على التزامات سوريّة نوعيّة يرجّح أنها تخصّ لبنان مقابل إطلاق يد قوات الحكومة السوريّة في السيطرة على محافظة السويداء.

 

كواليس
تساءل مرجع سياسيّ عن الفارق بين رفض بعض القيادات التي اجتمعت في بكركي عام 1988 بعد اتفاق مورفي الأسد، وقالت لا لخيار التوافق الدوليّ والإقليميّ مهما كانت التبعات علماً أنها عادت وقبلت به بنسخة حربية تمثلت باتفاق الطائف واجتياح القوات السورية لقصر بعبدا وقدّمت لهما التغطية، وبين الكلام الرخو تجاه ما صدر عن توماس باراك حول تلزيم لبنان لسورية والحديث الذي يتضمّن تبريرات تقول إن تلكؤ لبنان يفتح الباب لتولّي الخارج ذلك ولو تضمّن انتهاكاً للسيادة والاستقلال. فالموقف هو أنّه ضمناً أمر مقبول، وقال المرجع الفارق بين الحالتين وحيد هو أن “إسرائيل” يومها كانت ضد اتفاق مخايل الضاهر أو الفوضى، لأنّها كانت مع الفوضى والحرب الأهليّة فرفضوه وترجموا الفوضى بحرب الإلغاء ضد الجيش اللبنانيّ، واتفاق اليوم ترضى به “إسرائيل” لأنه مشروع حرب أهليّة وفوضى يريدون زجّ الجيش اللبناني في أتونها ضد المقاومة ولذلك يرحّبون به ويروّجون له.

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