living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بكلمات مؤثّرة... هكذا ودّع عرقجي نادي الرياضي!

14
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن لاعب منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي رسمياً مغادرته نادي الرياضي، وكتب عبر حسابه على تطبيق “انستغرام”:

” بعض اللحظات يصعب حقًا التعبير عنها بالكلمات…

مغادرتي للفريق الذي نشأت فيه تشبه مغادرة جزءٍ من روحي. لم يكن هذا النادي مجرّد مكان صقلني كلاعب، بل هو من شكّلني كرجل. عشنا معًا ذكريات سترافقني إلى الأبد. قاتلنا معًا، بكينا معًا، نزفنا معًا، واحتفلنا معًا. حققنا كل البطولات كفريق، وإن كنت قد تألّقت على الصعيد الشخصي، فإن ذلك ما كان ليتحقق لولا من كانوا إلى جانبي.

إلى الجماهير… لم تكونوا يومًا مجرد مشجعين، بل كنتم نبضي الحقيقي. في لحظاتي الصعبة، كنتم سندي، وفي قمم نجاحي، كنتم من رفعني أعلى. نشأت على وقع هتافاتكم التي كانت تملأ مسامعي. منحتموني القوة حينما كنت فاقدًا لها.

أما أكثر ما سأشتاق إليه؟ فهو الوقوف إلى جانبكم بعد صافرة النهاية، نرفع أيدينا عاليًا، ونغني “للرياضي” بأعلى صوتنا. تلك اللحظة… وذلك الإحساس… لا شيء يضاهيه.

إلى المدربين، والطاقم الفني، والإدارة… شكرًا لأنكم آمنتم بي، ودفعتموني قدمًا في كل خطوة.

إلى الرئيس مازن طبارة، شكرًا على دعمك اللامحدود، وعلى قيادتك، وعلى وقوفك الدائم إلى جانبي مهما كانت الظروف.

وإلى المدرب أحمد فران، شكرًا لثقتك، ولتوجيهك المستمر، ولأنك دفعتني دومًا لأكون في أفضل حالاتي.

إلى زملائي في الفريق… أنتم تعنون لي الكثير. لم تكونوا مجرد زملاء في الملعب، بل إخوة بكل ما للكلمة من معنى. ما بنيناه سويًّا يتجاوز حدود كرة السلة. الرابط الذي يجمعنا أبدي، وسأحمله معي أينما ذهبت.

حان الآن وقت بدء فصل جديد خارج الوطن. لكن حيثما ذهبت، سأحمل في قلبي أصواتكم، محبتكم، وإرثنا المشترك.

هذا ليس وداعًا… بل إلى لقاء قريب.

مع كل الحب والامتنان”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout