على حاجز ضهر البيدر... هذا ما وجده العناصر بحوزته!

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة

البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها مختلف قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على أنواعها في المناطق اللّبنانية كافّة، وتوقيف مرتكبيها، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بتاريخ 05-07-2025، بآليّة “فان – سانغ يونغ” قادمة من البقاع، بقيادة:

– ح. ر. (مواليد عام 2001، لبناني)

بتفتيشه والـ”فان”، تم ضبط:

– /614/غ من مادّة الكوكايين مقسّمة داخل /71/ طبّة بلاستيكيّة.

– /897/غ من مادّة الماريجوانا مقسّمة داخل /38/ كيسًا شفافًا.

– /115/ حبّةً مخدّرة.

تم تسليم الموقوف والآليّة والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.