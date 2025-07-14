بيان لحركة المرابطين... هذا ما جاء فيه!

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اجتمعت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون وأصدرت البيان التالي:

أولاً: يدعو المرابطون كل اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والدينية، إلى الوقوف موقف موحد قوي بحزم وقوة، وبلحمة وطنية حقيقية مع جيشنا الوطني اللبناني، بقيادة العماد رودولف هيكل، في ظل الأزمات الكبرى الدولية والإقليمية التي تهدد وطننا لبنان بوجوديته، كوطن نهائي لنا جميعاً، حيث أن التهديد الخارجي للعدوان اليهودي لا يزال مستمراً يومياً، بمراقبة المسيرات الدائمة المستمرة، وعمليات القصف الجوي والبري، والاحتلال المباشر لأرضنا في الجنوب، والتهديد الداخلي عبر تسلل مجموعات إرهابية والتمركز في بعض المناطق اللبنانية، ومحاولات إثارة فتن مذهبية وطائفية، يدفعنا إلى التأكيد ما كنا نقوله دائماً أن جيشنا الوطني هو قرشنا الابيض في يومنا الاسود.

نحن جميعاً مع كل المواطنين اللبنانيين، ندرك تماماً أن هذه الأيام هي الأكثر سواداً والأكثر خطورة.

ثانياً: أشاد المرابطون بقدرة الجيش اللبناني ومخابراته، على تطببق وتنفيذ بحرفية عالية الأمن الوقائي، بكشف الخلايا النائمة على امتداد جغرافية الوطن، مثمنين التعاون البناء بين مخابرات الجيش وكافة الأجهزة الامنية، الأمن العام، وأمن الدولة، وقوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات فيها، وهذا يبعث على الاطمئنان والثقة برجالنا، في الدفاع عن حرية الوطن ووجوديته، رغم أنف المشككين والذين يريدون باللبنانيين شراً.