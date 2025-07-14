محادثات لبنانية كويتية في السرايا: تفعيل اللجنة المشتركة وحرص على استكمال المساعدات للبنان

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عقدت ظهر اليوم في السرايا الحكومية، محادثات لبنانية-كويتية.

ترأس الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، والجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وتناولت المحادثات العلاقات بين لبنان والكويت وأهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين مع الحرص الكويتي على استكمال المساعدات للبنان، إضافة الى التطورات المحلية والاقليمية والدولية.

وحضر عن الجانب اللبناني: نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ،وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، وزير الطاقة والمياه جو الصدي،وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه وسفير سفير لبنان لدى دولة الكويت السفير أحمد عرفة.

كما حضر عن الجانب الكويتي القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان محمد الماجد، مستشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عادل المناور، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد مناحي المطيري والوفد المرافق .

ثم جال الرئيس سلام والمسؤول الكويتي في ارجاء السرايا بعد اعادة ترميمها بمساهمة كبيرة من الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

وفي المناسبة، أقام الرئيس سلام مأدبة غداء على شرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق.

موراتينوس

وكان الرئيس سلام ،استقبل الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة " الاسلاموفوبيا" ميغيل أنخيل موراتينوس في حضور وزير الثقافة غسان سلامة والسفير الإسباني في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو ا وتناول اللقاء النشاط الدبلوماسي للتحالف، في سبيل تعزيز الحوار والسلام في العالم، بالإضافة الى الاوضاع والتحديات المحلية والإقليمية.

والتقى الرئيس سلام النائب نديم الجميل والسيد لطفي تسابحجي.