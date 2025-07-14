كواليس- حالة غريبة في طرابلس وعكار.. نائب يُحذّر!!

A + A -

يُحذّر نائبٌ شمالي من حالة متطرفة مستجدة غريبة عن تقاليد وعادات مدينتي طرابس وعكار تحديداً والشمال عموماً، ويكشف عن مئات الأشخاص دخلوا من سوريا الى مناطق شمالية الى جانب أشخاص لبنانيين معروفين ويتجولون أمام الناس وينتسبون جميعهم الى الحالة "الداعشية" من دون إشهارهم أي سلاح ظاهر، لكنهم يختلفون عن مقاتلي هيئة "تحرير الشام" والفصائل المسلحة المنتمية الى النظام الحالي في سوريا. ويشير النائب الى أن تعامل الأجهزة الأمنية مع هذه الحالة ليس بالشكل المطلوب. ويؤكد النائب الشمالي أن الطرابلسيين والشماليين عموماً يرفضون هكذا حالات متطرفة خارجة عن تاريخ المدينة وتنوعها الطائفي والمذهبي. ووفق مصادر شمالية فإن إشكالاً حصل منذ فترة بين مجموعة متطرفة وبين مؤيدين لأحد نواب الشمال.