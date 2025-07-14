غسان الخوري: "الانفصام والكذب صار واضح عند اللبنانيين وما بقا بينطلي على حدا!"

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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر منصة إكس:

"حكومة استشرست أحزاب وجمعيات العناوين الطنانة لوضع اليد عليها. وعدوا اللبنانيين بتغيير جذري بمقاربة الملفات وبالمحاسبة وقمع المحاصصة والهدر وبأيام عز وأمان وبحبوحة ودولار الـ١٥ ألف!

وينّا من كل هيدا؟

للأسف، بعدو البلد بقيادة المنظومة ذاتها يلي حكمت وتحكّمت من ٣٥ سنة، منظومة الريع والفساد والمحاصصة ومرّئلي لمرّئلك، منظومة العدل الأعور. منظومة تشجيع النزوح للتكسّب، وتأييد اللجوء كمان للتكسّب. والأهضم كلهم تسابقوا للاستحواذ على الوزارات الأساسية، واليوم عم يتسابقوا باطلاق شعارات شعبوية لرفع المسؤولية عن فشلن، والبعض منن عم بيمهد لخروجو من جنة الحكومة للتنعّم بفوائد المعارضة.

متل المنشار بياكلو على الطالع وعلى النازل! هيدا الانفصام والكذب صار واضح عند اللبنانيين وما بقا بينطلي على حدا!"