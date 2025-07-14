عناوين الصحف الصادرة اليوم

الأخبار
– حملة تمهيد إعلامية وخطط لنشر قوات خاصة على الحدود: هل انضمّ الشرع إلى حملة الضغوط على المـقاومة؟
– صمت تامّ لـ«السياديّين» أمام تهديدات برّاك
النهار
عاصفة برّاك تُعجّل في زيارته الثالثة “الحاسمة”… جلسة مناقشة نارية غداً محورها سلاح “الحزب”
اللواء
– أوراق برّاك وخرائطه أمام الجلسة النيابية غداً
– وزير الداخلية الكويتي في بيروت.. وتحضيرات لملء الفراغ في المجلس الدستوري
البناء
– غزة تواجه حرب الإبادة وترفض الاستسلام… وترشيح البانيزي لجائزة نوبل للسلام
– الكشف عن محاولة إسرائيلية لإسقاط النظام باغتيال الرئيس الإيراني خلال الحرب
– ذهول لبناني من كلام باراك عن الضمّ لسورية… وحزب الله يسأل وزير الخارجية!
الديار
– لبنان الرسمي مُطالب بموقف حازم من تصريحات باراك
– جعجع: كلامه مسؤوليّة الحكومة والسلطات الرسميّة
– مُفاوضات غزة تترنح…حماس: وصلنا الى مرحلة صعبة
الأنباء
– مبارزة كلامية متوقعة في الجلسة النيابية.. وتخويف اللبنانيين بالشائعات هدفه الامتناع عن تسليم السلاح
الشرق الأوسط
– لبنان ينتظر الموقف الأميركي من ردّه… ومطالبات بخطوات سريعة لحصر السلاح
– جعجع يضع تصريح براك «برسم السلطة والحكومة» و«حزب الله» يطالب الدولة بـ«موقف حازم منه»