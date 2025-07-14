عناوين الصحف الصادرة اليوم

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الأخبار

– حملة تمهيد إعلامية وخطط لنشر قوات خاصة على الحدود: هل انضمّ الشرع إلى حملة الضغوط على المـقاومة؟

– صمت تامّ لـ«السياديّين» أمام تهديدات برّاك

النهار

عاصفة برّاك تُعجّل في زيارته الثالثة “الحاسمة”… جلسة مناقشة نارية غداً محورها سلاح “الحزب”

اللواء

– أوراق برّاك وخرائطه أمام الجلسة النيابية غداً

– وزير الداخلية الكويتي في بيروت.. وتحضيرات لملء الفراغ في المجلس الدستوري

البناء

– غزة تواجه حرب الإبادة وترفض الاستسلام… وترشيح البانيزي لجائزة نوبل للسلام

– الكشف عن محاولة إسرائيلية لإسقاط النظام باغتيال الرئيس الإيراني خلال الحرب

– ذهول لبناني من كلام باراك عن الضمّ لسورية… وحزب الله يسأل وزير الخارجية!

الديار

– لبنان الرسمي مُطالب بموقف حازم من تصريحات باراك

– جعجع: كلامه مسؤوليّة الحكومة والسلطات الرسميّة

– مُفاوضات غزة تترنح…حماس: وصلنا الى مرحلة صعبة

الأنباء

– مبارزة كلامية متوقعة في الجلسة النيابية.. وتخويف اللبنانيين بالشائعات هدفه الامتناع عن تسليم السلاح

الشرق الأوسط

– لبنان ينتظر الموقف الأميركي من ردّه… ومطالبات بخطوات سريعة لحصر السلاح

– جعجع يضع تصريح براك «برسم السلطة والحكومة» و«حزب الله» يطالب الدولة بـ«موقف حازم منه»