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لبنان ينتظر الموقف الأميركي من ردّه…

14
JULY
2025
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لا يزال لبنان يترقّب الموقف الأميركي من ردّه “المزدوج” على ورقة المبعوث الأميركي، توم برّاك، الذي من المتوقع، وفق مصادر وزارية، ألا يكون قريباً جداً؛ بل أن يأخذ بعض الأيام الإضافية.
 
وتلفت المصادر نفسها لـ”الشرق الأوسط” إلى أن الجانب الأميركي “يراجع الرد اللبناني الذي لا يقتصر على الورقة التي قدّمها الرئيس جوزيف عون، إنما أيضاً الملاحظات التي قدمها رئيس البرلمان نبيه بري، وبالتالي الاطلاع على الاختلاف بين الورقتين ومدى تطابقهما في بعض النواحي، وهو ما قد يأخذ بعض الوقت”.
 
وتشير المصادر إلى أن الطرف اللبناني لا يزال ينتظر اتصالاً من السفيرة الأميركية في بيروت، التي من المفترض أن تنقل الرد الذي يرتكز بشكل أساسي على سحب سلاح حزب الله، وفق ما كان الاتفاق عليه في الاجتماعات الأخيرة، “وهو ما لم يحصل حتى الآن”.
 
ولا يزال تصريح المبعوث الأميركي براك يأخذ حيزاً من الاهتمام اللبناني، فترتفع الأصوات المطالبة السلطات باتخاذ خطوات وقرارات سريعة لحصر السلاح بيد الدولة.
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