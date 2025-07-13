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المخاتير المستقلين في قضاء البترون ردًا على المختار يعقوب: كفى كذبا وتشويها للحقائق

13
JULY
2025
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صدر عن المخاتير المستقلين في قضاء البترون ما يلي: طالعنا اليوم المختار جاك يعقوب بخبر  يدعي فيه التوافق في رابطة مخاتير البترون. هل كان يقصد المختار أنه توافقيا بين مكونات فريقه السياسي الإلغائي بغية إقصاء ثلث مخاتير القضاء فيكون قد أصاب.أما ان يكون توافقيا بين جميع المخاتير فهو مضلل للحقيقة كعادته.  فنريد ان نذكر المختار يعقوب أنه ومنذ سنوات ونحن نسعى معه للتوافق ولم الشمل وتفعيل عمل الرابطة التي تعاني من الشلل التام ولم نلقَ منه إلا التسويف والتمعييع كعادته . فهو رئيس لهذه الرابطة المعطلة منذ أكثر من تسع سنوات علماً أنه قانوناً لا يحق له التمديد التلقائي مع تمديد ولاية المخاتير.  و ها نحن وصلنا اليوم وحوالي ثلث مخاتير القضاء خارج هذه الرابطة وجاك يعقوب ما هو إلا واجهة لتنفيذ أحقاد سياسية مدعياً التوافق الكاذب. فنخن نتفهم يعقوب لأنه و من وراءه لا يهمه فعالية الرابطة و شؤون مخاتيرها أكثر مما يهمه تسجيل الإنتصارات الوهمية.  لذلك نقول كفى كذبا وتشويها للحقائق .

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