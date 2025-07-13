living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القومي أدان تصريحات برّاك: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أيّ عدوان يطال لبنان

13
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي "ما صدر عن بول بريمير لبنان، المبعوث الاميركي توماس برّاك، من تهديدات علنيّة للبنان، ما يمسّ بسيادة الدولة ويشكّل خطرًا كبيرًا على اللبنانيين الآمنين في كلّ المناطق".

وقال في بيان: "إن الحزب السوري القومي الاجتماعي، والذي يدعو منذ تأسيسه إلى وحدة الأمّة من منطلقات اجتماعية واقتصادية وحتّى سياسية قائمة على مصلحة الشعب والأرض، يعتبر أنّ هذه الدعوة لا تمتّ إلى مصلحة الكيانات بصلة، بل هي انتداب دولي جديد بعصا إرهابية، وهو ما يُنذر بتطبيق مخطّطات الشرّ على لبنان واللبنانيين، وهو كما رفض سايكس بيكو انطلاقًا من مصلحة الأمّة، فهو يرفض اليوم هذا السايكس بيكو الجديد" .

ودعا "الأحزاب والقوى السياسية في لبنان على مختلف توجّهاتها، إلى التوحّد في مواجهة هذا المخطّط الأميركي، ونبذ الخلافات الحالية والالتقاء حول نقاط قوّة لبنان، التي بإمكانها الدفاع عن البلد وحمايته" .

كما دعا "الدولة اللبنانية، بكلّ مؤسساتها الرسمية، إلى اتخاذ سلسلة خطوات تحصّن بها وضعيتها في وجه الأطماع الخارجية، وعلى رأسها التحرّك سياسيًا ودبلوماسيًا بمواقف صارمة ترفض التدخّل الأميركي في الأمور السياديّة اللبنانية وترفض تهديدات برّاك، وعلى رأسها استدعاء السفيرة الأميركية ومسائلتها حول تصريحات مبعوث ادارتها، كما يجدر بها التواصل مع محيط لبنان العربي، الذي بلا شكّ يرفض هذه المخطّطات التي قد تهدف الى تغيير وجه المنطقة انطلاقًا من لبنان".

كذلك دعا الحزب الحكومة إلى "وضع استراتيجية عسكرية واضحة بقيادة الجيش اللبناني، وبالتكافل والتضامن مع المقاومة والشعب اللبناني، تمامًا كما حصل في معركة فجر الجرود حينما كان الرئيس جوزاف عون قائدًا للجيش" .

وناشد الحزب "جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، العمل على التصدي لمخطّطات جديدة تسعى جاهدة لفرض ورسم خرائط جديدة للمنطقة، لما سيشكّل منطلقًا لضرب الكيانات على صعيد كلّ المنطقة، ويمهّد لمشاريع سيطرة أميركية تفتح الطريق أمام توسّع لكيان الاحتلال يسعى لتطبيقه منذ العام 1948" .

وأكد أنّ "القوميين الاجتماعيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أيّ عدوان يطال لبنان، وأنّ منطق الضم والوصاية والقمع أمر مرفوض ولن يمرّ".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout