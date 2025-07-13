السيد: لبنان يدفع ثمن "جهل" الموفدين

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كتب النائب جميل السيد، اليوم الأحد، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "موفدون أميركيون وأخطاء جسيمة. من الخبير آموس هوكشتاين وكذبة ترسيم حقل قانا وخدعة اتفاق وقف النار، إلى الجميلة مورغان أورتاغوس وتحقيرها لـ"رؤساء" لبنان علناً، وصولاً إلى السفير توم برّاك والتهويل بضمّ لبنان إلى بلاد الشام رغم ما بدا عليه من لياقة وتهذيب".

وأضاف السيد: "لست أدري لماذا تُصرّ الإدارة الأميركية على إرسال موفدين غير محترفين إلى لبنان، لا يعرفون شيئاً عن خصوصيات الوضع اللبناني الداخلي والإقليمي، في حين لديهم مثلاً السفيرة الحالية ليز جونسون التي خدمت سابقاً في سفارة أميركا في لبنان، خلال الفترة التي كنت فيها على رأس الأمن العام".

وتابع: "جونسون على دراية كافية بأشخاص الدولة وبالأوضاع السابقة والحالية للبنان، أكثر من سواها، عدا عن أنها لم تغرق في العلاقات الاجتماعية وثرثرات وهدايا اللبنانيين كما غرق عدة سفراء أميركيين قبلها".

وختم السيد منشوره بالقول: "هذا لا يعني بالضرورة أنها ستكون إلى جانبنا أو خارج توجيهات إدارتها، ولكن يكفي لبنان وشعبه أن يكونوا حقل تجارب لكلّ موفد جديد".