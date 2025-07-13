living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قاسم: هذا ما ازعج البعض في الداخل والخارج

13
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، ان "ما نسمعه هذه الايام من افكار واراء تتناول لبنان في الوجود والصميم لن تصل الى هدفها وغاياتها اذا واجه اللبنانيون كل ما يحاك بموقف داخلي موحد وهذا اهم سلاح تسقط امامه كل المؤامرات الخبيثة الساعية الى خدمة العدو الاسرائيلي  بعد تجربة رد لبنان على الافكار الاميركية وتمسك لبنان برد واحد تم تسليمه للموفد الاميركي وهذا ما ازعج البعض في الداخل والخارج".

واضاف في تصريح من منزله في شبعا: "امام التحديات والتطورات الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة وبكل ما تحمل من مخاطر  تستدعي من اللبنانيين الابتعاد عن لغة الاثارة والتحريض والتفتيش عن كل ما يجمع ويوحد لحماية ووطننا وتحصينه واسقاط كل محاولات فرض ارادة الخارج لتمرير المشاريع المشبوهة تحت ذريعة تبدل موازين القوى وادخال لبنان بما يكتب لاقطار المنطقة وهو ما رفضه وما زال لبنان لاسبابه المبدئية". 

واضاف: "امام كل الظروف وليستطيع اللبنانيون الصمود ومساندة المعنيين، مسؤولين ومؤسسات، لا بد من تأمين الاولويات والخدمات اليومية مع اشتداد الازمة الاقتصادية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout