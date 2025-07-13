لبنان وضريبة الجغرافيا السياسية - جوني أبي نادر

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لم ترحم الجغرافيا السياسية لبنان يومآ، هذا البلد الصغير بحجمه والكبير بشعبه، بثقافته وجماله.

فمنذ إتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا التي نصت على إقتسام (تركة الدولة العثمانية) على الأراضي العربية عام ١٩١٦ حتى اليوم، يعيش لبنان اضطرابات وخضات عسكرية وسياسية متكررة من الحدود الجنوبية وصولاً إلى الشمالية والبقاعية.

فهل علينا دوماً دفع هذه الضريبة كلبنانيين ؟؟

اما اليوم وفي ظل المتغييرات الإقليمية والدولية، ماذا ينتظر لبنان وتحديداً طرابلس والبقاع بعد الكلام المتداول اخيراً عن تغييرات جيوسياسية في لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة، ففي الآونة الأخيرة سمعنا الكثير عن محاولة السيطرة الكاملة للإحتلال الإسرائيلي على كامل الجولان مقابل ضم كل من طرابلس وبعض مناطق البقاع إلى الدولة السورية، والبارحة سمعنا حديث جديد عن ضم لبنان الى بلاد الشام.

الا يجب التوقف جدياً عند هذه المخاطر التي تهدد الكيان قبل فوات الأوان؟

فنحن لا نريد ان يُعاد سيناريو اتفاق القاهرة المذل مع طرابلس والبقاع كما حصل مع الجنوب حين تخاذل و تخلى الجميع عنه.

الا يجب التفكير ملياً بعد الحديث المتكرر من البعض داخلياً وخارجياً ان مزارع شبعا سورية وما له من دلالات في البعد السياسي ؟؟

بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة جنوباً والمخاوف الأمنية شمالاً و بقاعاً.

أخيراً نطلب من المسؤولين السياسيين العمل السريع على حماية الوطن وشعبه ونطلب من الله ان يحفظ لبنان ارض القديسين، والذي ذُكر إسمه اكتر من ٧٢ مرة في الكتاب المقدس

والسلام.