living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استدرج فتاة واحتجزها في احدى مناطق الشمال.. وهكذا كان مصيره

12
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 10-7-2025، ادعى أحد المواطنين ان ابنته المدعوة (ص. م مواليد عام 2004، لبنانية) المقيمة في بيروت مفقودة، ويرجح انها تعرضت للخطف حيث فقد الاتصال بها منذ مساء تاريخ 9-7-2025.

على الأثر باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي اجراءاتها لكشف مصير الفتاة المذكورة، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات تفيد أن الفتاة تعرضت للاستدراج من قبل شخص مجهول الهوية منتحلاً صفة امنية وقام باحتجازها في منطقة مجهولة.

وبنتيجة المتابعة الفنية تمكنت قطعات الشعبة المذكورة من تحديد مكان احتجاز الفتاة في إحدى مناطق الشمال، كما تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى: أ. ي. (مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم: حجز حرية وخطف، سرقة، سلب احتيال، وهو مطلوب للقضاء.

فجر تاريخ 12-07-2025، عملت القوة الخاصة في الشعبة على تطويق المنزل الذي تم احتجاز الفتاة به، ونفذت عملية مداهمة خاطفة نتج عنها تحرير الفتاة وتوقيف الفاعل.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة اقدامه على استدراج الفتاة بانتحال صفة امنية واحتجازها، وأنه لم يتعرض لها بأي أذى أو اعتداء وأنه لم يكن يعرف الفتاة سابقا وهو يقوم بالاتصال بالفتيات عشوائيا لاستدراجهم وابتزازهم بعد انتحاله صفة امنية.
أجري المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق لا يزال مستمرًّا.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المُختصّ، تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة اعماله وتعرفوا إليه التوجه الى فرع معلومات بيروت الكائن في ثكنة اميل الحلو، او الاتصال على الرقم 307728-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout