بالصور - حفل تكريمي لعميد السلك الدبلوماسي العربي د. مصطفى أديب

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اقامت الهيئات الاغترابية في ألمانيا حفل تكريمي لعميد السلك الدبلوماسي العربي سعادة السفير اللبناني د. مصطفى أديب يوم الجمعة 11/7/2025 في العاصمة برلين بحضور كافة القوى والأحزاب السياسية والجمعيات الثقافية والاجتماعية ورجال الأعمال اللبنانيين. كانت مشاركة كبيرة للتيار الوطني الحر في ألمانيا بحضور منسق ألمانيا الأستاذ رفيق حجازي وعدد من التياريين والمناصرين.

استهل الحفل بالنشيدين اللبناني والألماني ثم كلمة موحدة باسم كافة القوى السياسية والفعاليات كما ألقى السفير اللبناني كلمة تناول خلالها ضرورة الالتفاف والعمل لصالح الوطن. اختتم الحفل بمأدبة عشاء وتقديم الدرع لسعادته وتقطيع الكاتو مع كل ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والتقاط الصور التذكارية.