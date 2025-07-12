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متى تنخفض درجات الحرارة؟

12
JULY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل وعلى الساحل مع تراجع نسبة الرطوبة حيث يخف الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطرعلى الساحل والجبال وحار نسبيا في الداخل مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31،  وزحلة بين 18 و34 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل وعلى الساحل مع تراجع نسبة الرطوبة حيث يخف الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل وفوق الجبال كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد لذا نحذر من خطر تشكل التيارات المائية وارتفع موج البحر.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها على الجبال وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل حيث تلامس معدلاتها الموسمية كما بتبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد ويتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط اجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و80%.

- حال البحر: مائج أحيانا.            حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1009 HPA      أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,37     ساعة غروب الشمس: 05,19

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