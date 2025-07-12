حسن خليل: السنيورة وبري أحكما الحصار على الساحة المالية!

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كتب الخبير الإقتصادي حسن خليل:

مرة اخرى مبروك..

مرة اخرى اعتقد احدهم، مثل وزير العدل، انه سيمانع ويعترض.. ورضخ..

الرؤساء رضخوا بعد أخذ حصصهم..

والمهم عند القوات السلا..ح. واخذوا حصتهم..

وأكد خليل: احكم بري، وخلفه السنيورة، الحصار على الساحة المالية ..

~رياض بامان..

~لجنة المال والموازنة بجيبته.. وكذلك هيئة المجلس.. والمجلس برمته..

~حصل كالعادة على المدعي العام المالي، الذي هو ايضا عضو لجنة التحقيق الخاصة..

~حاكم المركزي لا يطيق منصوري، ولكنه يرتجف من بري. لذلك سيكون منصوري نائبا للحاكم وهو كالحاكم، عضو لجنة تحقيق خاصة ايضا، مع المدعي العام المالي.. يعني إكمال حفلات السيجار. اهم انجاز اللجنة هو الإفراج عن حسابات فاسدة في بنك التمويل..

وأضاف خليل: ~السيطرة بالتحالف مع "الشريك الخصم الوهمي"، السنيورة، على لجنة الرقابة على المصارف.

~قريبا استمرار السيطرة على انترا والتمويل التي من خلال المركزي يسيطران على الكازينو والMEA..

~استمرار السيطرة على ديوان المحاسبة وعلى الضمان..

والاهم الاهم العلاقة المميزة مع رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي..

ومع رئيس الجمهورية.. ونواف يحضر مسرحيات ومهرجانات، بعد آخذ حصته في المجالس والسفراء.. وبعد ارضائه ملهمه السنيورة.. ويصرح عن عودة بناء الدولة.. وراجع يتعمر..

وتفضلي يا صفية تفلسفي بعد، وطالبي بفتح شو ملف..قلت لك خليني نايم افضل.. ما فيش فايدة.. واللي بدو يحكي يبلع البحر.. انا بلعته..

لن يهتز احد ولو البحر بلع لبنان وكل اللبنانيين..