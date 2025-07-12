طوابير تحدد مواعيد لحرب جديدة وضربات في العمق اللبناني واجتياح اسرائيلي جديد!

A + A -

طوابير رابعة وخامسة وسادسة تعمم اجواء سوداوية وتحدد مواعيد لحرب جديدة واسابيع حاسمة وضربات في العمق اللبناني واجتياح اسرائيلي جديد بعمق ٤٥ كلم وعدم التجديد لقوات الطوارئء الدولية الا تحت الفصل السابع وتوسيع مهامها على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتعزيزها بكل انواع الاسلحة كي تصبح قادرة على تنفيذ سحب سلاح المقاومة، هذه التسريبات حسب مصادر سياسية لا اساس لها من الصحة ولا تستند الى اي معطيات مادية او الى معلومات رسمية او دبلوماسية او الى أجهزة مخابرات محلية او عربية او دولية، والرؤساء ليسوا في هذه الاجواء مطلقا، فلا الموفد الاميركي برّاك نقل تهديدات ولا يزيد بن فرحان اوحى بأجواء سوداوية بل تحدث عن تمنيات وتاييد سعودي لرؤية الرئيس جوزاف عون حول حصرية السلاح بيد الدولة، وكان اجتماعه مع الرئيس بري من أفضل الاجتماعات التي عقدت بين الرجلين.

وتؤكد المصادر السياسية، ان الهدف من تعميم هذه الاجواء عرقلة مسيرة العهد والتشويش على مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وهز وحدة الموقف الرسمي وضرب موسم الاصطياف.

وتؤكد المصادر، ان موسم الاصطياف عاد إلى زخمه مع وصول 103 رحلات يومية الى مطار رفيق الحريري الدولي «مفولين» من مختلف أنحاء العالم، وسجلت حركة الحجوزات في الفنادق والمطاعم نسبا عالية وصلت في بعض المناطق الى 100%، فيما تعم المهرجانات السياحية كل المدن والقرى اللبنانية بمشاركة كبار الفنانين العرب والاجانب، كما تحسنت أرقام المصطافين القادمين من مصر والمغرب وتونس والعراق واوروبا ودول الخليج باستثناء المملكة العربية السعودية، وسينعكس ذلك ايجابا على الوضع الاقتصادي مع تأمين الاف فرص العمل وسيولة مالية.

والامر المستغرب حسب المصادر السياسية تجاهل اجواء الفرح والتركيز على الاجواء السوداوية المسمومة.