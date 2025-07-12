"أبقار إسرائيلية" تدخل لبنان ونداءات "تحذيرية"!

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أصدرت بلدية بيت ليف - جنوب لبنان، تنبيهاً هاماً إلى المواطنين في البلدة، حذرت فيه من الإقتراب باتجاه الأبقار المتواجدة في البلدة والتي دخلت إليها آتية من إسرائيل.

وذكرت البلدية في بيانها أنه من المُحتمل أن تكون تلك الأبقار ملوثة بأسلحة جرثومية أو تحملُ أمراضاً مُعدية، مشددة على ضرورة عدم لمسها أو الإقتراب منها وذلك من باب الخشية والوقاية.

ومساء أمس، دخلت عشرات الرؤوس من الأبقار إلى بلدات رامية وبيت ليف وعيتا الشعب آتية من الجانب الإسرائيلي.

ورصد مقطع فيديو تلك الأبقار في الجانب اللبناني، فيما انتشرت دعوات لعدم الاقتراب منها خوفاً من أن تكون مفخخة.