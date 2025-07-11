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واشنطن تقرر الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار

11
JULY
2025
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اعلن البنتاغون، مساء اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة بيع معدات دعم لصالح طائرات "إيه-29 سوبر توكانو" التابعة للقوات الجوية اللبنانية، بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار.

 

وأوضح بيان رسمي صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن الصفقة تشمل خدمات صيانة وقطع غيار وتدريبًا فنيًا، بالإضافة إلى دعم لوجستي مستمر، يهدف إلى تعزيز جاهزية الأسطول اللبناني من هذا الطراز من الطائرات.

وأشار البيان إلى أن الصفقة تندرج ضمن جهود دعم الجيش اللبناني كشريك أمني في المنطقة، وتساعد في "الحفاظ على استقراره وتعزيز قدراته الدفاعية"، مؤكدة أن البيع المقترح لن يؤثر على توازن القوى العسكرية في الشرق الأوسط.

كانت القوات الجوية اللبنانية قد تسلّمت خلال السنوات الماضية 6 طائرات "إيه-29 سوبر توكانو"، وهي طائرات خفيفة هجومية وتدريبية تُستخدم بشكل أساسي في مهام مكافحة التمرد والمراقبة والدعم الجوي القريب.

وتتميز هذه الطائرات، التي تصنّعها شركة "إمبراير" البرازيلية بالشراكة مع "سييرا نيفادا كوربوريشن" الأميركية، بقدرتها على العمل في بيئات قتالية منخفضة التكلفة وذات طابع غير تقليدي، ما يجعلها مناسبة لطبيعة التهديدات التي يواجهها الجيش اللبناني.

وتُعدّ الصفقة الحالية امتدادًا للدعم الأميركي المستمر للجيش اللبناني، والذي شمل في السنوات الماضية مساعدات عسكرية مباشرة وبرامج تدريب وتسليح، في إطار الشراكة الأمنية بين البلدين.

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