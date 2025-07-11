living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقررات مجلس الوزراء كان نجمها التعيينات...اليكم أبرزها!

11
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد مجلس الوزراء جلسة له في قصر بعبدا، اليوم الجمعة، أقرّ فيها سلسلة من التعيينات الجديدة.

وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات فقال إنَّ “الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أبدى استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء، فيما أكّد لرئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ قبرص ستؤمّن ألف فرصة عمل للبنانيين”.


وتابع: “الرئيس القبرصي أبلغ الرئيس عون أنّ دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال ويُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص”.

وأكمل مُرقص: “الرئيس عون أكّد أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب ولا بُدَّ من الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان”.

إلى ذلك، قال مرقص أنَّ مجلس الوزراء قرر اعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودة من الخدمة الفعلية مع التنازل عن بعض حقوقها.

التعيينات

كذلك، قال مرقص إن الحكومة عينت 4 نواب لحاكم مصرف لبنان وهم: وسيم منصوري، سليم شاهين، مكرم بو نصار وغابي شينوزيان.

أيضاً، أعلن مرقص تعيين السيدة أليسار نداف، مديراً عاماً لتلفزيون لبنان، فيما جرى اختيار أعضاء لمجلس الإدارة وهم: جنان ملاط، محمد نمر، شارل سابا، علي قاسم وريما خدّاج.

وعينت الحكومة أيضاً القاضي ماهر شعيتو مُدعياً عاماً مالياً خلفاً للقاضي علي إبراهيم.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout