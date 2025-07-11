من هو القاضي ماهر شعيتو الذي عينه مجلس الوزراء مدعيًا عامًا ماليًا؟

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عيّن مجلس الوزراء ماهر محمد شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا.

وولد شعيتو في دير إنطار – الجنوب قضاء بنت جبيل عام ١٩٧٣، وهو متأهل من منى مهدي وله ولدان وسام وابراهيم، وله اخ واخت يعيشان في الخارج.



درس الحقوق في الجامعة اللبنانية – الفرع الأول وتخرج منها عام ١٩٩٣ بترتيب الثاني على دفعته.

دخل معهد القضاء عام ١٩٩٤ وتخرج عام ١٩٩٧.

عيّن قاضيًا منفردًا في محكمة دير القمر سنة ١٩٩٧، وقاضيًا منفردًا جزائيًا في محكمة بيروت في السنة نفسها.

عام ٢٠٠٣، عيّن محاميًا عامًا لدى النيابة العامة في جبل لبنان. أما سنة ٢٠١٧ فعين رئيسًا للهيئة الاتهامية في بيروت.

هذا وكان شعيتو عضوا في مجلس القضاء الأعلى بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢١.