A + A -

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة

ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار القديم / المسلك الشرقي، بدءًا من جسر الكوكودي وصولًا إلى “تحويلة الزيتونة” مقابل غولدن بلازا، وذلك يومَي السبت والأحد تاريخ 12 و13-07-2025، اعتبارًا من السّاعة 4:00 فجرًا ولغاية السّاعة 16:00 من كل يوم.

ستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق الطّريق، وحصر السير القادم من مطار رفيق الحريري الدولي باتّجاه بيروت على مسربٍ واحد.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، وتجنّب سلوك الطّريق المذكور إلّا في حالات الضّرورة، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.