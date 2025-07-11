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تسمّم جماعي في النبطية... وإقفال محل حلوى بالشمع الأحمر!

11
JULY
2025
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خُتم ظهر اليوم الجمعة، معمل الحلويات الذي تسبّب بتسمّم أكثر من 100 شخص في منطقة النبطية بالشمع الأحمر، وذلك بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي غسان الأتات.

 وجاء قرار الإقفال بعد إجراء كشف ميداني على محتويات المعمل الذي صُنعت فيه حلوى الإكلير، والتي تم توزيعها خلال مناسبة عاشوراء، ما أسفر عن تسمّم جماعي لأكثر من 100 شخص، نتيجة نقلها في صندوق سيارة من دون تبريد لفترة زمنية طويلة.

 وأشار رئيس مصلحة الاقتصاد، محمد بيطار، إلى أن الفحوصات المخبرية أظهرت وجود جراثيم في العيّنات، ما يرجّح فرضية التلوّث الغذائي.

 من جهته، أوضح صاحب المعمل الذي تم استدعاؤه إلى مكتب أمن الدولة للتوسّع في التحقيق، أنّه يعمل في هذه المهنة منذ 15 عاماً، وأن المواد المستخدمة في صناعة الإكلير يتم شراؤها من أحد المعامل في النبطية بموجب فواتير قانونية، مرجّحاً أن يكون السبب في التسمّم عائداً إلى سوء حفظ وتبريد من قِبل التاجر الذي نقل البضاعة.

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