منير يونس: ‏ إجوا ليكحّلوها عَموها

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كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: على طاولة مجلس الوزراء اليوم مقترح تعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف، ..

وأوضح يونس: ‏كل الأسماء المطروحة (ما عدا واحد) لا علاقة لهم بتاتاً (بتاتاً) بالرقابة والتدقيق والحوكمة والمحاسبة واعادة هيكلة المصارف

‏اثنان على الاقل سبق وعملا في المصارف وهم أقرب للبنكرجية وما ادارك ما البنكرجية!

‏المحاصصة هي التي حكمت طرح هذه الاسماء بين الرؤساء الثلاثة اضافة الى رئيس حكومة سابق

‏وختم يونس بالقول: هذه اللجنة ستكون ألعوبة سهلة القيادة من مصرف لبنان

‏ إجوا ليكحّلوها عَموها