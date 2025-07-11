منير يونس: ‏ إجوا ليكحّلوها عَموها

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كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: على طاولة مجلس الوزراء اليوم مقترح تعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف، ..
وأوضح يونس: كل الأسماء المطروحة (ما عدا واحد) لا علاقة لهم بتاتاً (بتاتاً) بالرقابة والتدقيق والحوكمة والمحاسبة واعادة هيكلة المصارف
اثنان على الاقل سبق وعملا في المصارف وهم أقرب للبنكرجية وما ادارك ما البنكرجية!
المحاصصة هي التي حكمت طرح هذه الاسماء بين الرؤساء الثلاثة اضافة الى رئيس حكومة سابق
وختم يونس بالقول: هذه اللجنة ستكون ألعوبة سهلة القيادة من مصرف لبنان
إجوا ليكحّلوها عَموها