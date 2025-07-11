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في منشور على حسابه على تطبيق "إكس" كتب النائب غسان عطاالله، :ملك الكذب والغش هوي الشخص يلي بينتحل صفة مش الو ومن دون شهادة، هوي صاحب شعار "بدنا وفينا" نحل كل مشاكل البلد وبالآخر بيطلع "ما في وما بدو".

وتابع، "ارباب الكذب والغش هني يلي بعرقلوا على مدى سنين خطة الكهرباء وبينتقدوها، وبيرجع وزيرن بيعتمد نفس الخطة بس بكلفة اكبر على الدولة ،ارباب الكذب والغش هني يلي بناموا على موقف وبيوعوا تاني نهار على نقيضو".

وقال، "وهودي طبعاً نبذة صغيرة من تاريخك الحديث الخبيث من دون ما نفوت بتاريخك القديم الوسخ".

وختم عطاالله، "حكيم" انت مؤسس مملكة الغش والغدر والخيانة والعمالة وما حدا بنافسك عالعرش".